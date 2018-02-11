تظاهر آلاف الأشخاص أمس السبت في مدينة ماتشيرتا بايطاليا ضد الفاشية وذلك بعد أسبوع من جريمة إطلاق نار ذات طابع عنصري أصيب فيها ستة أشخاص في هذه المدينة الصغيرة بوسط إيطاليا، والتي عززت فيها الإجراءات الأمنية خشية انفلات الأوضاع.

و ذكرت مصادر اعلامية أن نحو 15 ألف متظاهر من جميع أنحاء البلاد شاركوا في المسيرة التي جابت أسوار بلدة ماسيراتا ، في حين ذكر المنظمون ان المشاركين في المسيرة وصلوا إلى نحو 30 ألف مشارك.

وكانت قوات الامن في مدينة ماسيراتا، التي عدد سكانها حوالي 41 ألف نسمة في منطقة مارتش بوسط البلاد، في حالة تأهب قصوى قبل المظاهرة خوفا من اشتباكات محتملة بين متظاهرين ومتعاطفين مع الفاشيين الجدد، في حين ظلت المدارس مغلقة فضلا عن العديد من المتاجر التي أغلقت قبل بدء المسيرة كما توقفت وسائل النقل لبضع ساعات.

وكان عمدة المدينة السيد رومانو كارانسيني قد طلب إلغاء المظاهرة للسماح بتهدئة المجتمع المدني بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي.

وقالت وكالة أنباء "أنسا" الايطالية إن المتظاهرين كانوا سلميين وحملوا لافتات مناهضة للعنصرية ورددوا هتافات ضد الفاشية.