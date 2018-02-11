تستعد دبي، غدا الاتنين، لافتتاح فندق جيفورا، الذي سيكون أطول فندق في العالم، ليتخطى بذلك الرقم الذي سجله فندق "جي دبليو ماريوت ماركيز دبي" المجاور له.

ويتضمن الفندق، الذي يبلغ طوله 357.33 مترا، 75 طابقا، و528 غرفة، فضلا عن 5 مطاعم، وبركة سباحة، وجاكوزي، ومنتجعا صحيا، وصالة رياضية، وقاعة تدليك واسترخاء فاخرة في الطابق الـ71.

واستغرق بناؤه حوالي 4 سنوات، بتكلفة قدرها 1.3 مليار درهم، أي حوالي 354 مليون دولار.

و قد قررت إدارة الفندق أن يكون "جافا" أي خاليا من المشروبات الكحولية، الأمر الذي حرمه من الحصول على أكثر من 4 نجوم، رغم فخامته.

ويعود سبب ذلك لكون التصنيف العالمي يفرض توفر المشروبات الكحولية في الفنادق الحاصلة على تصنيف أكثر من 4 نجوم.

كما يتميز الفندق بمساحات غرفه وأجنحته الواسعة، التي سيتوفر منها 3 أنواع بثلاث مساحات مختلفة، تتراوح ما بين 46 مترا مربعا لأصغر واحدة، و85 مترا مربعا لأكبر جناح، والذي سيتكون من غرفتي نوم