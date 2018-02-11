قذفت مساء أمس السبت أمواج البحر ببقايا جثة شخص بشاطئ البحارة ببلدية أولاد بوغالم في مستغانم . وحسب مصدر من الحماية المدنية فإن مواطنين من قرية البحارة المحاذية لشاطئ البحر الذين يمتهنون حرفة الصيد عثروا على الهيكل العظمي للجزء السفلي لجثة شخص في حالة تعفن متقدمة بعد أن قذفت بها الأمواج. وقد سارع أعوان الحماية المدنية ببلدية عشعاشة لنقل الهيكل العظمي إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية بعشعاشة. ولا يستبعد أن تكون هذه البقايا لأحد الحراقين الذين أبحروا من ضواحي بلدية سيدي لخضر المجاورة في رحلة هجرة غير شرعية نحو إحدى المدن الساحلية الإسبانية. للعلم إنها ثاني حالة بعد 24 ساعة بعد عثور صيادين على جثة شاب بشاطئ الكاف الواعر ببلدية حجاج صبيحة يوم الجمعة.