كشف نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين حسن مرابط،اليوم الأحد، في برنامج ضيف الصباح بالقناة الاذاعية الأولى ،أن المبالغ المخصصة لبناء السكنات لا تسلم مباشرة إلى المرقين العقاريين، بل ستدفع في الصندوق الوطني للسكن "CNL" و الذي سيتكفل بكل المراحل المحددة للدفع. والصندوق سيسلمها بدوره للمرقي وهذا بهدف توقيف التلاعبات التي تحدث بين المواطنين و بعض المرقين.

كما أشار ضيف الأولى إلى أن المنظمة ترافق كل المرقين وهي بصدد تحضير قاعدة معطيات لإحصاء كل بائعي مواد البناء من أجل ربط العلاقة بين المرقي و التاجر حتى لا يتعطل في إتمام برنامجه السكني. كما عبر عن أمله في أن تعمل الإدارة على تخفيف الضرائب بمختلف أنواعها حتى يتسنى توفير السكن للطبقة المتوسطة بتكلفة معقولة، و كذا منح الفرصة للجالية لاقتناء سكنات بالوطن.

وقال نائب الرئيس الأول للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين إن المنظمة ستجري اتصالات مع وزارة التكوين المهني لغرض تكوين يد عاملة مؤهلة في البناء ودمجها مع المرقين العقاريين.

من جهة أخرى، عبر حسن مرابط عن استيائه بشأن الوقت الكبير المستغرق في الحصول على رخص البناء بعد دفع الملف على مستوى البلدية، يمكن أن يصل من 3 أشهر إلى 4 سنوات خصوصا في الولايات الكبرى.

و أكد المتحدث ذاته أنه يوجد9400 مرقي عقاري منهم 5 آلاف مسجلين رسميا والذين سينضوون في المنظمة، و من هؤلاء 1800 مرقي لهم برامج سكنية و ينشطون، أما البقية عاطلين عن العمل.