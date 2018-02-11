أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، أمس السبت، بأنه تم تفكيك شبكة إجرامية مختصة في اقتناء الأدوية من مختلف الأنواع والأصناف وكذا المؤثرات العقلية بصفة غير قانونية وحجز 12240 قرصا من الأدوية من بينها 50 قرصا مصنفا ضمن المؤثرات العقلية

وكانت هذه الشبكة تستعمل وثائق مزورة من بطاقات التعريف الوطنية ووثائق السيارة التي تستعمل في التنقل بالإضافة إلى شركة وهمية لاقتناء الأدوية والمؤثرات العقلية قصد بيعها بصفة غير قانونية، وذكر ذات المصدر أن نشاط هذه الشبكة يمتد إلى ولايات الجزائر العاصمة وقسنطينة وباتنة وسكيكدة وعنابة وأم البواقي والجلفة .

وقد تم توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و 58 سنة من عناصر هذه الشبكة من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني وذلك بعد عمليات بحث وترصد لنشاط أفرادها إلى حين توقيفهم في حالة تلبس وبحوزتهم كمية الأدوية المحجوزة

وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الذي أصدر في حقهم أوامر إيداع.