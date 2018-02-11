ارتدى جميع لاعبي نابولي الإيطالي، متصدر الدوري الإيطالي "سيريا آ"، قمصانا بالمقلوب، عليها اسم فوزي غولام ورقمه 31، قبل مباراة الفريق أمام لاتسيو مساء السبت.

وتعرض الدولي الجزائري لكسر في الركبة، أثناء تمريناته الأولى بعد العودة من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي، أبعدته لثلاثة اشهر عن الملاعب.

وأهدى نجم نابولي البلجيكي دريس ميرتنز هدفا لزميله غولام، حيث أشار بالرقم 31 لكاميرا تبث المباراة، وذلك بعد مساهمته بالهدف الثالث وتسجيله الهدف الرابع.

وقال مدرب الفريق ماوريتسيو ساري لشبكة "فوتبول إيطاليا": "إصابة غولام رفعت معنويات اللاعبين وأعطتهم الحافز".

وانتصر نابولي على لاتسيو بنتيجة 4-1، ليحافظ على مكانه في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه يوفنتوس.