أعلن علماء من إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" أن كويكبا اكتشف في الآونة الأخيرة مر على مسافة 64 ألف كيلومتر من الأرض ليصبح ثاني صخرة فضائية تمر داخل مدار القمر خلال أسبوع.

وقال بول تشوداس مدير مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض في مختبر الدفع النفاث "بناسا" في كاليفورنيا إن مسار الكويكبي الذي يتراوح حجمه بين 15 و40 مترا جعله يمر قرب الأرض بسلام دون أي فرصة لحدوث تصادم.

وأوضح تشوداس في بيان أن الكويكب الذي يطلق عليه "سي.بي-2018 " وصل عند أقرب نقطة من الأرض في حوالي الساعة العشرة و نصف بتوقيت غرينتش من يوم الجمعة في مدى أقل من خمس المسافة إلى القمر التي تبلغ 386 ألف كيلومتر تقريبا.

وأضاف "الكويكبات من هذا الحجم لا تقترب غالبا إلى هذه المسافة من كوكبنا ربما تمر مرة أو مرتين في السنة".

ورغم أن الكويكب "سي.بي-2018 " يعتبر صغيرا نسبيا من الناحية الفلكية فقد يكون أكبر من نيزك الذي دخل الغلاف الجوي وانفجر إلى أجزاء فوق تشيليابينسك في روسيا عام 2013 وأرسل موجة تصادمية حطمت النوافذ وأدت إلى حدوث أضرار بمبان وإصابة 1200 شخص.

ويوم الثلاثاء الماضي مر كويكب آخر يتراوح حجمه بين 15 و30 مترا على بعد 184 ألف كيلومتر من كوكب الأرض.

وذكرت ناسا أن علماء الفلك بمركز كاتالينا سكاي بولاية أريزونا اكتشفوا الكويكبين خلال هذا الشهر.