سقطت طائرة تابعة لشركة ساراتوف للطيران، في منطقة موسكو، الأحد، ومن المرجح مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 71 شخصاً، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الطائرة كانت تقل 65 راكباً، بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص.

وقال مصدر في جهاز الطوارئ إن الطائرة، وهي من طراز إيه.إن 148، اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في منطقة موسكو.

وأكدت شركة طيران ساراتوف تحطم الطائرة.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر بخدمات الطوارئ قوله إن طائرة تشغلها شركة ساراتوف الروسية للطيران سقطت قرب موسكو اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 71 شخصا.