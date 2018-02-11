يتواصل صدى الاحتجاجات في مدينة جراد ة المغربية ليشمل فئة النساء اللواتي خرجن ،مساء أمس السبت ،في مسيرة احتجاجية ضمن حراك شعبي تشهده المدينة المنجمية منذ أكثر من شهر، فيما يُنتظر أن تنظم ،اليوم الأحد ، مسيرة إقليمية استكمالا للبرنامج الأسبوعي للاحتجاج.

و لم تمنع الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني لأهالي مدينة جرادة من خروج أبناء المدينة في غضب شعبي حيث بدا لافتا مشاركة كثيفة للنساء من مختلف الاعمار.

و خرجت ،مساء أمس ،مسيرة احتجاجية نوعية بجرادة،للنساء على اختلاف أعمارهم وهن ترتدين الأبيض الذي يرمز الى الحزن و الحداد حسب وسائل الإعلام.

و منذ أكثر من شهر يعيش المغرب على وقع الاحتجاجات الشعبية بجرادة حيث جرت في 7فيفري.

مسيرات احتجاجية ضخمة جابت شوارع المدينة تنديدا بعجز السلطات المغربية عن توفير الحماية لشباب المدينة الذين لقي عدد منهم مصرعه خلال عمليات التنقيب على مادة الفحم ،في محاولة لكسب قوت يومهم في ظل غياب برامج التنمية.