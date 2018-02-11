لقيت طفلة حتفها وأصيب أربعة آخرون من عائلة واحدة جراء اختناقهم بالغاز أحادي أكسيد الكربون ،اليوم الأحد، داخل مسكنهم بمدينة تيسمسيلت ،حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية.

وأوضح محمد مهدوم لوكالة الأنباء الجزائرية بأن أعوان الحماية المدنية قد تدخلوا لإنقاذ عائلة مكونة من الوالدين وثلاثة أطفال تعرضوا لحالة إغماء جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المبعث من مدفأة بمسكنهم المتواجد بحي "100 مسكن" بمدينة تيسمسيلت.

وأضاف المصدر أن طفلة تبلغ من العمر ست سنوات توفيت بمصلحة الاستعجالات الطبية للمؤسسة العمومية الاستشفائية لعاصمة الولاية. فيما لا يزال بقية أفراد العائلة ،الأب والأم والطفلين ،الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1 سنة إلى 38 سنة تحت العناية الطبية بالنظر لحالتهم الحرجة.

ومن جهتها فتحت مصالح الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.