لقيت طفلة حتفها وأصيب أربعة آخرون من عائلة واحدة جراء اختناقهم بالغاز أحادي أكسيد الكربون ،اليوم الأحد، داخل مسكنهم بمدينة تيسمسيلت ،حسبما علم لدى المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية.

وأوضح محمد مهدوم لوكالة الانباء الجزائرية بأن أعوان الحماية المدنية قد تدخلوا لإنقاذ عائلة مكونة من الوالدين وثلاثة أطفال تعرضوا لحالة اغماء جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المبعث من مدفئة بمسكنهم المتواجد بحي "100 مسكن" بمدينة تيسمسيلت.

وأضاف المصدر أن طفلة تبلغ من العمر ست سنوات توفيت بمصلحة الاستعجالات الطبية للمؤسسة العمومية الاستشفائية لعاصمة الولاية. فيما لا تزال بقية أفراد العائلة ،الأب والأم والطفلين ،الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1 سنة الى 38 سنة تحت العناية الطبية بالنظر لحالتهم الحرجة.

ومن جهتها فتحت مصالح الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.