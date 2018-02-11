أعلنت السلطات الروسية, اليوم الأحد, مصرع جميع الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت في ضواحي العاصمة موسكو.

وأكد مصدر في وزارة الطوارئ الروسية, في تصريح نقله موقع قناة "روسيا اليوم", أنه تم العثور على حطام الطائرة المنكوبة في أحد الحقول بالقرب من مدينة "رامينسكوي", وأنه لا يوجد ناج في الحادث.

وأضاف أن حطام الطائرة المنكوبة متناثر في دائرة نصف قطرها حوالي كيلومترين, مشيرا إلى أنه لا أثار لحريق في المكان.

وفتحت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية ملفا جنائيا فور وقوع الحادث.

وكان مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية قد أكد في وقت سابق أن طائرة من طراز "ان 148" تابعة لشركة خطوط "ساراتوف" الجوية تحطمت في بالقرب من مدينة "رامينسكوي" بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو في طريقها إلى مدينة "أورسك", وعلى متنها 65 راكبا و6 أفراد من الطاقم.. حيث لوحظ أن سرعة الطائرة بدأت بالانخفاض بشكل كبير بعد إقلاعها.

وأوضحت وكالة الطيران الروسية أن الاتصال مع طاقم الطائرة انقطع بعد دقائق من إقلاعها من المطار, قبل أن تختفي من شاشات الرادار, والعثور على حطامها فيما بعد.