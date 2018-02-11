تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد بباتنة، من كشف و تدمير 19 مخبأ للإرهابيين، احتوت على قنبلتين تقليديتي الصنع ومعدات مختلفة للتفجير، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بولاية باتنة بالناحية العسكرية الخامسة كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 11 فيفري 2018 تسعة عشر (19) مخبأ للإرهابيين يحتوي على قنبلتين تقليديتي الصنع و200 كبسولة خاصة بالمتفجرات وكذا معدات مختلفة للتفجير ومواد غذائية معتبرة ووثائق ومناشير مختلفة".

و أكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في سياق "الجهود الحثيثة المستمرة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة هؤلاء الإرهابيين والقضاء عليهم أينما وجدوا".