تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, اليوم الأحد بباتنة, من كشف و تدمير 19 مخبأ للإرهابيين, احتوت على قنبلتين تقليديتي الصنع و معدات مختلفة للتفجير, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بولاية باتنة بالناحية العسكرية الخامسة كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم 11 فيفري 2018 تسعة عشر (19) مخبأ للإرهابيين يحتوون على قنبلتين تقليديتي الصنع و 200 كبسولة خاصة بالمتفجرات وكذا معدات مختلفة للتفجير ومواد غذائية معتبرة ووثائق ومناشير مختلفة".

و أكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في سياق "الجهود الحثيثة المستمرة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة هؤلاء الإرهابيين والقضاء عليهم أينما وجدوا".