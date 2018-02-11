" نحن نعمل على هيكلة إسلام فرنسا " ذلك ما كشف عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهار أمس في جريدة "لوجورنا دي ديمانش " موضحا بأنه سيضاعف الحوارات و الإستشارات خلال الستة أشهر القادمة و ذلك بالإستلهام بقوة من تاريخ الكاثوليكيين و البروتستانيين ، مبرزا بأن هناك بعض التدابير المقترحة هي قيد الدراسة .

كما يرغب ماكرون في تقليل دور الدول الأجنبية و تأثيرها على الإسلام في فرنسا و خاصة فيما يخص مسألة تمويل المساجد و رواتب الأئمة حيث يوجد اليوم قرابة 300 إمام يتقاضون رواتبهم من هذه البلدان التي تساهم أيضا في بناء المساجد على رأسها دول السعودية ، الإمارات، قطر ، مصر، تركيا ، الجزائر و المغرب.

و حسب أحد المختصين في هذه القضية و المساهمين في مشروع الإليزيه حكيم القروي ،هذا الأخير يوصي بخلق مؤسسة مرفقة بجمعية مستقلة تماما عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية و الدولة ، تتكلف بتمويل المساجد و تكوين الأئمة مع دفع لهم رواتبهم الشهرية كما يجب أن تكون مستقلة أيضا عن مؤسسة إسلام فرنسا التي أنشأتها حكومة مانويل فالس في عهدة فرانسوا هولاند برئاسة جون بيير شوفنمون .

إستعمال الهبات بكل شفافية

وسيتم جمع الهبات المقدمة إلى هذه الجمعيات و إستعمالها في إطار قاني بكل شفافية كما هو معمول به اليوم وفقا لقانون وزير المالية جيرار دارمانين القاضي بإيداع أماكن العبادة حساباتهم السنوية إلى جانب إجبارهم مستقبلا على الخضوع إلى نظام الجمعيات الدينية التي تندرج تحت قانون 1905 للجمعيات و ذلك من أجل مراقبة حساباتها ،فيما لايزال الجدل قائما و معارضة حول تسعيرة الحلال التي توجد قيد الدراسة هي أيضا.

إصلاح المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية

ويسعى ماكرون إلى خلق هيئة جديدة لتمثيل مسلمي فرنسا بداية بالقيام بإجراءات إصلاحية على مستوى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي تمت نشأته سنة 2003 من قبل نيكولا ساركوزي وزيرا للداخلية أنذاك غير معروف لدى أغلبية مسلمي فرنسا بعد فشل هذا المجلس في فرض نمطه بالإضافة إلى مشكل تعيين أعضائه المعقد ،إذ يوجد حاليا مجموعة تعمل بداخله تم تعيينها من قبل الإليزيه ستقدم الإقتراحات اللازمة للشروع في عملية إصلاح هذا المجلس بفرنسا .