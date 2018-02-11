قال نادي نيس الفرنسي لكرة القدم, إن مهاجمه الايطالي ماريو بالوتيلي تعرض لإهانات عنصرية خلال الهزيمة 3-2 أمام ديجون أمس السبت في بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكتب نيس على حسابه الرسمي على تويتر: "ماريو بالوتيلي حصل على إنذار... بعد انزعاجه من إهانات عنصرية من الجماهير".

وحدثت الواقعة في الشوط الثاني عندما كان بالوتيلي يتحدث مع الحكم بابتيست رينيه ويشير إلى الجماهير.

وقال رينيه لصحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية الفرنسية اليوم الأحد: "أبلغت ماريو أنني لم أسمع الإهانات العنصرية لكنه قال إنه تعرض لها. يمكن أن تكون الإهانات من اثنين أو ثلاثة مشجعين".

وقال اوليفييه دالاوليو مدرب ديجون لليكيب: "هذه أول مرة أسمع ذلك (بملعب) غاستون جيرار. لم تحدث أي مشاكل عنصرية هنا". وتابع: "لو حدثت فهي غير ملائمة تماما. لكنني لم أسمع شيئا".