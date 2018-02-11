جبر خيتافي مضيفه برشلونة المتصدر على التعادل السلبي، واستعاد اشبيلية المركز السادس وحافظ على فرصة المشاركة في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه على ضيفه جيرونا 1-صفر الاحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.



في المباراة الاولى على ملعب "كامب نو" في برشلونة، عجز العملاق الكاتالوني بترسانته الهجومية عن فك التكتل الدفاعي لضيفه خيتافي وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية على التوالي بعد الاولى امام جاره اسبانيول (1-1) ما سمح لاتلتيكو مدريد بتقليص الفارق الى 7 نقاط، علما بانهما سيلتقيان في قمة ساخنة في 4 اذار/مارس المقبل.



ودفع مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي بالثلاثي الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز والوافد الجديد من ليفربول الانكليزي البرازيلي فيليبي كوتينيو اساسيا منذ البداية بيد انه اصطدم بفريق منظم دفاعيا بقيادة حارس مرماه فيسنتي غوايتا باناديرو الذي وقف سدا منيعا امام محاولات أصحاب الارض خصوصا في الشوط الثاني بتصديه لرأسية سواريز (90+1) وتسديدتين قوية لكوتينيو (50 و58).



وفي ظل غياب المدافع الفرنسي صامويل اومتيتي بسبب الايقاف والبلجيكي توماس فيرمايلين للاصابة، واحتفاظ فالفيردي بجيرار بيكيه على مقاعد البدلاء لمعاناته من اصابة ايضا، دفع المدرب بالوافد الجديد الكولومبي ييري مينا اساسيا في مركز قلب الدفاع الى جانب المدافع الايسر الفرنسي لوكاس دينيي وبجانبهما جوردي البا وسيرجي روبرتو.



وكان ميسي قاب قوسين او ادنى من هز الشباك في الشوط الاول عندما تلقى كرة داخل المنطقة هيأها لنفسه بصدره وحاول تسديدها لكن احد المدافعين ابعدها في توقيت مناسب.



وخاض ميسي مباراته الـ300 على ملعب كامب نو بألوان برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 309 اهداف.