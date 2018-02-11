توقع كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الأحد، اختفاء نحو 74 بالمائة من الوظائف مستقبلا، بسبب الطفرات الكبيرة للذكاء الاصطناعي.



وقال "شواب"، في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات بدبي، إن الذكاء الاصطناعي سيدمج كثيرا من الوظائف وسيؤدي إلى التخلص من الوسطاء.



وانطلقت فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات، التجمع الأكبر عالمياً والمتخصص في استشراف حكومات المستقبل، في دبي صباح اليوم الأحد، بمشاركة رؤساء دول وممثلين عن البنك الدولي والأمم المتحدة و140 حكومة.



وزاد "شواب": الذكاء الاصطناعي على المدى المتوسط سيخلق نحو 10 ملايين وظيفة جديدة بحلول 2020، ولكن النمو الكبير سيدفع إلى اختفاء ملايين الوظائف.



وطالب دول العالم، التعاون في مجال الأمن الإلكتروني، بعد التطور الكبير والاعتماد على الاقتصاد الرقمي بشكل أكبر من ذي قبل.



وتابع: " أبرز المخاطر تتمثل في الأمن السيبراني كون الإنترنت هو العمود الفقري للاقتصاد الإلكتروني المقبل، مما يتطلب بيئة أكثر أماناً".



وتعرضت عديد دول العالم، إلى عمليات قرصنة خلال العام الماضي، عبر فيروسات تعطل أجهزة الكمبيوتر لعديد المؤسسات السيادية والحكومية، أبرزها فيروس الفدية.



وتعمل القمة - التي تستمر على مدار 3 أيام- على استعراض آفاق التطورات المستقبلية في مختلف المجالات والقطاعات العلمية والتقنية والطبية والصحية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها لما فيه صالح المجتمعات الإنسانية.