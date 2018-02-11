لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، إثر تحطم مرحية "سياحية" تقل 7 أشخاص، في غراند كانيون (الأخدود العظيم) بولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة.



ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن فرانيس برادلي، رئيس شرطة محمية هوالاباي، اليوم الأحد، أن الطائرة كانت تقوم بجولة في الأخدود العظيم، أحد أهم الوجهات السياحية في الولايات المتحدة، عندما سقطت، ليلة السبت/الأحد.



وأضاف أن الحادث تسبب بمصرع 3 وإصابة 4 بجروح، لافتًا ان التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.



وأوضح أن التضاريس الوعرة والظروف الجوية السيئة تعرقل إنقاذ أربعة ناجين.



من جهته، قال، ألين كنيتسر، متحدث باسم هيئة الطيران الفيدرالية، إن طائرة الهيلوكبتر تعرضت "لأضرار كبيرة" عقب سقوطها، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".



وأوضح المتحدث أن المروحية من طراز "اي سي 130" يوروكبتر( مروحية أوروبية خفيفة ذات محرك واحد)، ولم يتضح بعد سبب سقوطها.



والأخدود العظيم الواقع في ولاية أريزونا يبلغ عمقه أكثر من 1600 مترا، وهو أحد أكثر المعالم السياحية زيارة في الولايات المتحدة، بحسب سي إن إن.