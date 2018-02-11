شارك وزير المالية عبد الرحمن راوية في المنتدى العربي الثالث حول المالية العمومية و كذا في أشغال القمة العالمية السادسة للحكومات ,حسبما افاد به اليوم الاحد بيان الوزارة.



و قد ترأس السيد راوية في إطار المنتدى العربي الثالث حول المالية العمومية جلسة حول التطورات الاقتصادية الكلية وأثرها على الدول لعربية.

و تم التطرق خلال هذه الجلسة للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الأخيرة و افاقها ي مع استشراف التحديات الرئيسية في السياسة الميزانياتية .

و في هذا السياق اشار الوزير انه وبعد تراجع النمو الاقتصادي الإقليمي المسجل في 2017ي فإن دعم النمو المدمج مع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يعتبر من أولويات سياسية العديد من البلدان العربية.



و أوضح أيضا إلى أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع في المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة والارتفاع الدوري الأخير في النشاط العالمي يتيحان فرصة لتحقيق هذه الأولويات السياسيةي مع إجراء إصلاحات هيكلية وسياسة ميزانياتية ملائمة للنمو.



كما شارك السيد راوية في أشغال الطبعة السادسة للقمة العالمية للحكوماتي التي افتتحها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي.