استشاط رئيس بلدية في ولاية سوق أهراس، غيظا من بعض أعضاء المجلس البلدي الذين سحبوا من تحته البساط عندما انضموا إلى المصادقة على نقطة اقترحها منتخب تتعلق بفتح تحقيق في النهب والسطو على العقار الحضري. ”المير” الذي بدا محرجا من اتهامه ببيع أراضي الدولة للبناء الفوضوي ضمن شكوى تحصل عليها أعضاء المجلس من إحدى الجمعيات، حاول استعطاف زملائه بكون الأراضي التي قام ببيعها بواسطة شهادات عبارة عن تكملة لمساحات مبنية للفقراء، محمّلا إياهم مسؤولية البناء على شبكات التطهير والمياه الصالحة للشرب والأرصفة، وغيرها.