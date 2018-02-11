دعا اليمين المتطرف فِي إِيطاليا إِلى إغلاق 800 مسجد وأماكن مخصّصة للصّلاة فِي كافة المدن الإيطالية. وقَالت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية، إنّ “ماتيو سالفيني، زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي اليميني المتطرف، دعا في بداية حملته الانتخابية إِلى “إغلاق نحو 800 مسجد وأماكن الصّلاة الخاصّة بالمسلمين في إيطاليا، وزعم أنّ الإسلام لا ينسجم مع القيم الإيطالية والحريات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “سالفيني” الّذي يطمح للوصول إِلَى منصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة، يقول: “إنّ إيطاليا يجب أن لا تتبنّى مسارًا مشابهًا لبريطانيا، الّتي زعم أنّ محاكم الشّريعة الإسلامية قد حلّت محل النّظام القضائي العلماني المعتاد فيها”.

وأكّدت صحيفة “التايمز” في تقرير لها أنّ رئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، الشّريك مع المتطرف سالفيني في تحالف انتخابي، يسعى إِلى الفوز في الانتخابات المقبلة، قد جاراه في لهجته المعادية للمسلمين والمهاجرين، ودعا إِلى استبعاد أعداد كبيرة منهم. وتقول “التايمز”: إنّ الرجلين اتّفقَا على أنّه إذا مَا فاز تحالفهما في الانتخابات المقبلة في 4 مارس، سيتولّى الحزب الحاصل على أعلى الأصوات اختيار رئيس الوزراء.

وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أنّ أصوات النّاخبين بنسبة 14 في المائة لحزب رابطة الشمال المتطرف، أي أقل بنقطتين فقط من حزب برلسكوني “فورزا إِيطاليا” (إلى الأمام يا إيطاليا).