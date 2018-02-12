صرح رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني،ان المنتخبين يجب عليهم العمل في اطار منسجم ومتكامل من أجل تحقيق التنمية المحلية العادلة والمتوازنة والتكفل بانشغالات المواطنين في مختلف المجالات لإعادة الثقة اتجاه الجماعات المحلية.



وقال غويني في افتتاح أشغال الندوة الوطنية الاولى لمنتخبي حركة الإصلاح الوطني أن المنتخب يجب أن يعي أن الرابطة الوطنية هي التي تجمعه مع زملائه داخل المجالس المنتخبة وهي التي تمكن جميع المنتخبين من التعبير عن هموم المواطن وطموحاته .



كما دعى منتخبي حزبه إلى بذل الجهود من أجل تقوية ثقة المواطن في المجالس المنتخبة من خلال الاضطلاع بمهامهم كاملة وفق الصلاحيات التي يخولها إياهم القانون مشددا على أهمية اشراك المجتمع المدني في جميع مراحل العملية التنموية واضفاء الشفافية اللازمة على توزيع المشاريع .



و في سياق آخر بين رئيس حركة الاصلاح أهمية تأطير النقاشات حول التنمية بما يخدم المجتمع ويكرس التمثيل الشعبي داخل المجالس معتبرا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال حوار سياسي جامع يفضي إلى توافق وطني تحتضنه وتسانده قاعدة شعبية واسعة .



وفيما يخص التحركات الاجتماعية التي تعرفها البلاد، دعا غويني إلى إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية بين حكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل مبرزا أهمية التكفل بانشغالات ومطالب الأطباء والأستاذة في إطار حوار بنّاء ومنسجم وموضوعي .