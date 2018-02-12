منعت قوات الأمن تجمعا للأطباء المقيمين بساحة البريد المركزي، وقد منعت قوات مكافحة الشغب تسلل العديد من الأطباء كما تم اجلاء الكثير منهم على متن حافلات.

حاول الأطباء المقيمين مباغتة الطوق الأمني، فكان من المفروض أن يتم التجمع بمستشفى مصطفى باشا، غير أن مصالح الأمن طوقت كل الفضاءات بقلب العاصمة. ورغم الاجراءات المشددة غير أن بعض الأطباء استطاعوا التسلل لساحة البريد المركزي.

ومن جهة أخرى استطاع عدد من الأطباء اختراق الطوق الأمني وتوجهوا قبالة مقر المجلس الشعبي الوطني، أين كان أيضا في انتظارهم عدد معتبر من عناصر قوات مكافحة الشغب.