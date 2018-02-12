إغلاق مطار لندن بعد العثور على قنبلة

العالم
12 فبراير 2018 () - إ.ش/ وكالات
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ألغيت صبيحة اليوم الاثنين، جميع الرحلات من مطار لندن سيتي و هذا راجع الى وجود قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في نهر "التيمز" عند مرسى جورج الخامس.

و أكدت الشرطة أن القنبلة عثر عليها من خلال أعمال مقررة سلفا في المطار في وقت مبكر أمس الأحد وإنها عزلت منطقة نصف قطرها 214 مترا حول القنبلة في المساء.

و قال روبرت سينكلر الرئيس التنفيذي لمطار لندن سيتي الذي يعد خامس أكبر مطار في المدينة أن " جميع الرحلات من مطار لندن سيتي وإليه ألغيت اليوم الاثنين وجرى عزل المنطقة المحيطة".

و أضاف في بيان أن " يتعاون بالكامل مع شرطة المدينة والبحرية الملكية ويعمل جاهدا على حل الموقف بأسرع وقت ممكن".

وقامت الشرطة بإخلاء جميع المباني في المنطقة المحيطة بالقنبلة كما طوقت بعض الشوارع.

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