دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة الأساتذة المضربين في قطاع

التربية الى وقف الاضراب وتغليب لغة الحوار خدمة لمصلحة التلميذ والوطن

وقال زمالي في تصريح للصحافة خلال استقباله لممثلي نقابة "الكنابست" ،"لقد طلبنا من ممثلي هذه النقابة تغليب لغة الحوار ووضع مصلحة التلميذ والوطن فوق كل اعتبار ،معتبرا أن الوضعية التي أفرزها الإضراب المتواصل منذ عدة أسابيع فتنة لا تخدم أي طرف".

وأضاف الوزير أن الحالة التي وصلنا إليها اليوم تعدت الخطوط الحمراء وأن الوضعية أفرزت أمورا لم تعد تتحكم فيها هذه الأطراف، داعيا بذلك الجميع الى احترام قرارات العدالة.

و ذكر زمالي بأن القانون الجزائري وضع عدة آليات للحوار والتشاور مبرزا بأن من مهام وزارة العمل السهر على تطبيق القانون ومرافقة هذه النقابات والعمال وكل الشركاء الاجتماعيين في معرفة نصوصه واحترامه.