نظمت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية شارك

فيها الاساتذة المضربون امام مقر مديرية التربية لولاية الجزائر وسط.

و أوضح المنسق لولاية الجزائر للكنابست، دحو الياس، أن تنظيم هذه الوقفة التي حضرها نحو 70 أستاذا تندرج استجابة لنداء النقابة التي تشن إضرابا منذ جانفي الفارط.

للإشارة يواصل الأساتذة المنخرطون في هذه النقابة إضرابهم المفتوح وذلك بالرغم من قرار العدالة القاضي بعدم شرعيته للمطالبة بضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابة و تسوية بعض الحالات الخاصة بفئة الوظائف الآيلة للزوال وطب العمل مع تحيين منحة منطقة الجنوب واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وايجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات.