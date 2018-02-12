سيتم طرح 50 ألف تذكرة للبيع ابتداء من يوم الخميس على مستوى أكشاك ملعب 5 جويلية بالجزائر, تحسبا للمباراة التي ستجمع بين مولودية الجزائر والضيف شباب قسنطينة يوم الجمعة المقبل (17:00) لحساب الجولة 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حسبما علم اليوم الاثنين من إدارة المركب الاولمبي.

وتنطلق عملية البيع ابتداء من التاسعة صباحا علما ان قيمة التذكرة الواحدة تقدر بـ300 دج, لتتواصل العملية الى غاية استكمال بيع كل التذاكر المطروحة, يضيف المصدر.

وينتظر أن تكون المباراة قوية بين المتصدر شباب قسنطينة (39 نقطة) ومضيفه المولودية الذي يحتل الصف الرابع رفقة الجار اتحاد الجزائر برصيد 30 لكليهما.

كما تشهد الجولة الـ20 أيضا مباريات اخرى في القمة والتي ستجمع بين كل من وفاق سطيف-شباب بلوزداد, اتحاد الحراش- اتحاد الجزائر.

من جهته, سجل فريق مولودية الجزائر هزيمة على ميدان نادي أوتوهو الكونغولي (2-0) أمس الأحد برسم ذهاب الدور التمهيدي لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية, فيما تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 21 فبراير بملعب 5 جويلية (19:00).