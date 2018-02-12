حصدت المنتخبات الجزائرية للمصارعة المشتركة ( أشبال , أواسط, أكابر وسيدات), 37 ميدالية ( 16 ذهبية, 10 فضيات و11 برونزية), خلال البطولة الافريقية التي اختتمت أمس الاحد ببورث هاركور بنيجيريا, وهو "إنجاز تاريخي لم يسبق للمصارعة الجزائرية تحقيقه ", حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة.

وأنهى المنتخب الوطني للأكابر (مصارعة إغريقية- رومانية), الموعد الافريقي, برصيد 7 ميداليات ( 5 ذهبيات, فضية وبرونزية), فيما اكتفى نظيره النسوي بميدالية فضية.

ولدى الرجال, كانت ميداليات المعدن النفيس, من إنجاز عبد الكريم فركات (55 كلغ), عبد النور العوني (60 كلغ), أكرم بوجملين ( 77 كلغ) , آدم بوجملين (87 كلغ) وحمزة حلوي (97 كلغ).

ونال بشير سيد عزارة (82 كلغ), - بطل افريقيا وصاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم الاخيرة بماكون (فرنسا)-, ميدالية فضية عقب خسارته امام المصري, أحمد حسان علي محمود (4-2). وحصل زميله إسحاق غيو (67 كلغ) على الميدالية البرونزية.

وفي المصارعة النسوية (كبريات), ضيعت خيرة شيماء يحياوي (50 كلغ) اللقب الافريقي الذي كان بحوزتها واكتفت بالميدالية الفضية, بينما فوزية عويسي شيماء ( 59 كلغ) انهزمت أمام السينغالية صفياتو غو ديابي ونالت البرونزية (2-1).

وفي المصارعة الحرة (رجال) , افتك المنتخب الوطني ثلاث ميداليات برونزية, بفضل عبد الحق كرباش (57 كلغ), فارس لعقل (65 كلغ), وشمس الدين بوشايب (70 كلغ).

وفي فئة اواسط ( ذكور واناث) حصل ممثلو الجزائر على 13 ميدالية ( 6 ذهبيات, 4 فضيات و 3 برونزيات)، من جهتها , حصل منتخب الاشبال (مصارعة حرة) ست ميداليات ( ذهبيتان, فضيتان وبرونزيتان).

كما ظهر المصارعون الجزائريون لفئة الاشبال بوجه طيب في المصارعة الاغريقية- الرومانية عقب حصدهم 5 ميداليات ( 3 ذهبيات, فضية وبرونزية)، من جهتهم , أحرزت شبلات المنتخب الجزائري ميداليتين , فضية وبرونزية.

وشارك في موعد بورث هاركور 46 مصارعا من المنتخب الوطني الجزائري للمصارعة يمثلون فئات: الاشبال, اواسط واكابر ( ذكور واناث) ومصارعة نسوية .

وحصلت هذه المنتخبات خلال البطولة الافريقية الماضية التي جرا بمراكش المغربية , 36 ميدالية (14 ذهبية, 15 فضيات و 7 برونزيات).