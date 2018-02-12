أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الجيش الروسي نجح في اختبار درع مُحَدث مضاد للصواريخ.

و نقلت الوزارة عن العقيد أندريه بريخودكو نائب قائد التجمع المشترك لقوات الدفاع الجوي والدفاع المضاد للصواريخ للقوات الجوية-الفضائية الروسية, قوله ان الصاروخ الأخير أنجز مهمته بنجاح, إذ ضرب الهدف في الوقت المحدد.

و ذكرت الوزارة الروسية أن الدرع تم تصميمه لاعتراض الصواريخ التي تستهدف موسكو فضلًا عن استخدامه كنظام إنذار ضد الهجوم الصاروخي.

و أشارت إلى أن القوات الجوية الفضائية الروسية اختبرت الصاروخ الاعتراضي مرتين في العام الماضي في الموقع ذاته الذي اختبرته فيه مؤخرًا في كازاخستان, عقب تفعيل محطة دفاع صاروخي جديدة في رومانيا تابعة لحلف الشمال الأطلسي "الناتو".

و قالت وسائل إعلام روسية في وقت سابق ان الصواريخ الروسية التي تم اختبارها كانت نماذج مطورة لصاروخ اعتراضي من طراز "53 تي 6" مخصص لمهاجمة الأهداف الباليستية داخل الغلاف الجوي للأرض.