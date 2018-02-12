سيتم بعد غد الأربعاء إحياء الذكرى السادسة لوفاة المجاهد عبد الحميد مهري وذلك بجامعة "قسنطينة 2" التي تحمل اسمه, حسبما أفاد به اليوم الاثنين مسؤول الاتصال بذات المؤسسة التعليمية العليا, بوشلاغم عميروش.

ويتضمن برنامج الاحتفال عديد الأنشطة على غرار الترحم على روح الفقيد وتنظيم حفل استقبال على شرف عائلته وكذا إقامة معرض حول المسيرة النضالية لهذه الشخصية الوطنية و إطلاق منافسة حول أفضل عمل بحثي بشأن الراحل عبد الحميد مهري, حسبما أوضحه ذات المصدر.

و بالإضافة إلى ذلك من المقرر تنظيم ندوة بعنوان "عبد الحميد مهري شخصية ومسار" يقدمها محمد لحسن زغيبي أستاذ بجامعة "الجزائر 2" وذلك بقسم التاريخ.

و ستشهد هذه الندوة تدخل المجاهد محمد رايس رئيس جمعية "ذاكرة الولاية الثانية التاريخية" وذلك للإدلاء بشهادته حول عبد الحميد مهري.

واستنادا للسيد بوشلاغم فإن الهدف من إحياء هذه الذكرى هو إبقاء الطلبة على اتصال وثيق مع التاريخ ومع أبطال الثورة الجزائرية من جهة وتعريف طلبة الجامعة بمسار عبد الحميد مهري أحد الوجوه الوطنية البارزة قبل وبعد استرجاع السيادة الوطنية.

للإشارة فإن هذا الحفل التذكاري كان مبرمجا يوم 7 فبراير الأخير قبل أن يتم تأجيله وبرمجته ليوم الأربعاء المقبل "لأسباب تنظيمية" .

يذكر أن الراحل عبد الحميد مهري الذي كان ضمن الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني قد شغل منصب عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية ثم عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ.

وعند إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية شغل عبد الحميد مهري منصب وزير شؤون شمال افريقيا ثم وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية وكذا وزير الإعلام بعد الاستقلال قبل أن يعين سفيرا للجزائر بعديد العواصم.

و من بين المهام الرسمية للراحل عبد الحميد مهري شغل منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني من سنة 1988 إلى غاية 1996.