اجتمع اليوم الإثنين المناجير العام للمنتخب الوطني حكيم مدان رفقة الطاقم الفني لـ"الخضر" بقيادة رابح ماجر ومساعديه جمال مناد ومزيان إيغيل لضبط برنامج التربصات المقبلة للمنتخب الأول والمحلي، حسب بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأضاف البيان أن تربصا للمنتخب المحلي سيقام ما بين 24 و28 فيفري الحالي بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، أما المنتخب الأول فسيقيم تربصه ما بين 19 و27 مارس المقبل، والذي ستتخلله مقابلتان وديتان ضد تنزانيا يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية، وإيران يوم 27 مارس بمدينة "غراز" في النمسا.