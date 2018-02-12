أكد اليوم الاثنين محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ان معدل صرف العملة الوطنية تراجع بنسبة 15.36 بالمئة مقارنة بالعملة الأوروبية الموحدة (الأورو) في 2017 مقابل نمو قدر بـ 0.59 في 2016 .

و قال لوكال في المجلس الشعبي الوطني " في الواقع ليست قيمة الدينار التي تراجعت ولكن اليورو هو الذي ارتفع بقوة أمام الدولار في 2017.

بعد استقرار معدل صرف الدينار مقارنة بالأورو والدولار سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 فان هذا المعدل تراجع بـ 4.74 بالمائة أمام الدولار و 7.69 بالمائة أمام الأورو هذا بين جوان وسبتمبر 2017.