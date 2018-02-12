تستعد العلامة التجارية الفرنسية للهواتف الذكية “ويكو” لإطلاق مصنع لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر، هو الأول من نوعه في افريقيا.



وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين 12 فيفري: “ويكو الجزائر تعلن عن إطلاق أول مصنع إفريقي للهواتف الذكية في الجزائر .



اختيار الجزائر لإنجاز أول وحدة لتركيب الهواتف الذكية في أفريقيا هو قرار استراتيجي تلتزم به ويكو على المدى الطويل”.





وسيتم انجاز المصنع بالشراكة مع شركة ساكومي الجزائرية، لتتوافق مع معايير التركيب التي حددتها الحكومة وفقا للجودة العالمية والمواصفات الخاصة لضمان تركيب هواتف ذكية عالية الجودة.



وفي البداية سيضمن المصنع 100 منصب شغل مباشرة، على أن تتضاعف في 6 إلى 8 أشهر، بالإضافة إلى 200 وظيفة أخرى غير مباشرة، كما يسعى المصنع لإنتاج أكثر من مليون هاتف ذكي سنويا في الجزائر.