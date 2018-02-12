أفادت شرطة نيويورك أنه تم نقل فينيسا زوجة ترامب الإبن إلى المستشفى، صباح الإثنين (الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك)، بعد فتحها رسالة احتوت على مسحوق أبيض.

وقالت مصادر إن زوجة ترامب الإبن لم تعان من مضاعفات صحية ولكن تم نقلها إلى مركز “ويل كورنيل” الطبي احتياطا.

ولم تعرف ماهية المسحوق الذي تعرضت له زوجة ترامب الإبن، إلا أن مصادر في الشرطة قالت إنه تم أخذ الاحتياطات اللازمة في منزل والدة فينيسا حيث تم إسعافها بشكل أولي.