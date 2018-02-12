تحركت السلطات المحلية لبلدية مينار زارزة بولاية ميلة، عقب المقال الذي نشرته ”الخبر” في قسم المجتمع تحت عنوان ”عائلة تعيش في العصر الحجري بميلة” وهو المقال الذي وقف عند معاناة عائلة من 5 أفراد تعيش في كوخ يفتقر لأدنى شروط الحياة، حيث تدخل المجلس البلدي وطلب من رب العائلة تقديم ملف للاستفادة من إعانة للبناء الريفي، كما اتصل عدد من المحسنين بعمي أحمد الشريف قصد تقديم المساعدة والعون للعائلة.

وفي سياق آخر، تحرك نواب بالبرلمان وتقدموا بأسئلة شفوية حول مشروع يخص ربط ميلة بالطريق السيار وفك العزلة عنها على خلفية المقال الصادر بجريدة ”الخبر” والذي عنوانه ”ميلة الولاية الوحيدة التي لم تربط بطريق مزدوج بالطريق السيار” وقد وعد وزير الأشغال العمومية والنقل بخص الولاية بمشروع طريق مزدوج.