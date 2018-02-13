تعود سهرة اليوم، رابطة أبطال أوروبا بمباريات الدور الثمن نهائي، وتكون البداية اليوم بمبارتين، الأولى تجمع مانشستر سيتي ونادي بال السويسري.

غير أن الفرجة ستكون بملعب جوفنتوس أين تستقبل السيدة العجوز نادي توتنهام الإنجليزي في لقاء يعد بالكثير.

القنوات الناقلة:

جوفنتوس - توتنهام

"بي آن سبورت" إسبانيا

"بي آن سبورت"، 1 و11 و15 و17 بالعربية

"كنال + " فرنسا

بال - مانشستر سيتي

"بي آن سبورت" 1 بالفرنسية

"بي آن سبورت" 2 بالعربية

"أر تي أس" سويسرية

"سكاي سبورت" 4 الألمانية