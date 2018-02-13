أعرب السفير الياباني مسايا فوجيوارا على هامش زيارته لولاية البليدة ،أمس الإثنين، عن اهتمام بلاده باستغلال فرص الاستثمار المفتوحة في الجزائر لما تزخر به من قدرات كبيرة في عدة مجالات يتقدمها تركيب وتجميع السيارات ثم صناعتها، وقد أعلن أن بلاده تفاوضت فعلا مع السلطات الجزائرية حول تركيب وتجميع عدد من العلامات اليابانية المعروفة .



وأوضح السفير من خلال دعوته من الغرفة المحلية للتجارة و الصناعة، والتقائه عددا من المتعاملين الاقتصاديين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اليابان و المستثمرين في بلاده مهتمين بفرص الاستثمار المعروضة في الجزائر و القيام بشراكة ثنائية في عدة مجالات.

و أكد فوجيوارا أن بلاده مستعدة للتعاون مع الشركاء الجزائريين كتركيب وتجميع السيارات في بادئ الأمر ثم صناعتها في الجزائر كالعلامات اليابانية المعروفة لصناعة السيارات نيسان وميتسوبيشي وسوزوكي وتنتظر فقط استكمال الإجراءات للشروع في تصنيعها .



و أشار الدبلوماسي الياباني بالإضافة إلى صناعة السيارات هناك مجالات عديدة للاستثمار كالتكنولوجيا والبتروكيمياء والإلكترونيك والإمدادات، أملا في تحديد وتجسيد هذه المشاريع في المستقبل بما يعود بالفائدة الاقتصادية على الطرفين.