صرح المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل،أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة،عقب اللقاء مع نضيره المدير العام للشرطة الفيدرالية الالمانية ديتر رومان،أن اللقاء تمحور حول تعزيز التعاون الأمني القائم بين شرطتي البلدين وتجسيده يتم من خلال تبادل المعلومات و التجارب و الخبرات.

ومن جهته تطرق رومان إلى التعاون المكثف القائم بين الشرطتين الجزائرية و الألمانية خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة مضيفا أن تبادل الخبرات و المعلومات يندرج أيضا ضمن المجالات التي من شأنها المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي.