تعد راجمات الصواريخ إحدى أقوى المعدات العسكرية التي يمكنها تكبيد العدو خسائر كبير أثناء مرافقتها للقوات البرية.

تمتلك أنظمة الإطلاق الصاروخي المتعدد "أم.أل.أر.أس" من أهم الأسلحة المساعدة على النصر لأي جيش، فيما يلي ترتيب الدول من حيث امتلاكها لها ووفقا لموقع "غلوبل فاير باور"

فتعد روسيا الأولى عالميا بامتلاكها 3793 ، في المرتبة الثانية كوريا الشمالية بـ 2400 و أخيرا الصين بـ 1770.

أما الترتيب للدول العربية تحتل المرتبة الأولى مصر بامتلاكها 1481 و المرتبة الثانية سوريا بـ 650 و ثالثا اليمن بـ 423 ، رابعا السعودية بـ 322 و المرتبة الخامسة الجزائر بـ 176 ، سادسا ليبيا بـ 100 و في المراتب الأخيرة الأردن بـ 88 ، المغرب بـ 72 و العراق بـ 59.