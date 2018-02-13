تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشعايبية التابعة لكتيبة بئر توتة بالعاصمة ،اليوم الثلاثاء،من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من شخصين تحترف تزوير المنتوجات الموجهة للاستهلاك ،بعد انتهاء صلاحيتها،حسبما أكدته خلية الاتصال و العلاقات لمصالح الدرك الوطني بالجزائر.

و تعود وقائع القضية حسب ذات المصدر إلى تلقي مصالح درك بئر توتة، معلومة مؤكدة تفيد بوجود محل مخصص لإنتاج مواد النظافة التي انتهت صلاحيتها ، حيث يقوم صاحب المحل باستبدال الوسم الذي تحمله العلامة التجارية الأصلية بوسم للعلامة التجارية الخاصة به و من ثم يعرض السلعة للبيع.

و بعد فحص المحل تم العثور على كمية هائلة من مواد التنظيف المنتهية الصلاحية ،تمثلت في 842 علبة غسول للشعر و 160 علبة غسيل أواني و 1446 سائل لغسل اليدين .

و قد تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك الذي أمربإيداعهم بالمؤسسة العقابية لتورطهم في جنحة تزوير المنتوجات الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال البشري و مخالفة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك من حيث الوسم.