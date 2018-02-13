الإطاحة بشبكة تزور صلاحية المنتوجات الاستهلاكية
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشعايبية التابعة لكتيبة بئر توتة بالعاصمة ،اليوم الثلاثاء،من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من شخصين تحترف تزوير المنتوجات الموجهة للاستهلاك ،بعد انتهاء صلاحيتها،حسبما أكدته خلية الاتصال و العلاقات لمصالح الدرك الوطني بالجزائر.
و تعود وقائع القضية حسب ذات المصدر إلى تلقي مصالح درك بئر توتة، معلومة مؤكدة تفيد بوجود محل مخصص لإنتاج مواد النظافة التي انتهت صلاحيتها ، حيث يقوم صاحب المحل باستبدال الوسم الذي تحمله العلامة التجارية الأصلية بوسم للعلامة التجارية الخاصة به و من ثم يعرض السلعة للبيع.
و بعد فحص المحل تم العثور على كمية هائلة من مواد التنظيف المنتهية الصلاحية ،تمثلت في 842 علبة غسول للشعر و 160 علبة غسيل أواني و 1446 سائل لغسل اليدين .
و قد تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك الذي أمربإيداعهم بالمؤسسة العقابية لتورطهم في جنحة تزوير المنتوجات الموجهة للاستهلاك أو الاستعمال البشري و مخالفة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك من حيث الوسم.