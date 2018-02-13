دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، قنبلتين تقليديتي الصنع بتبسة، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم.

ومن جهة أخرى ، أوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي خمسة مهربين وضبطت سلاحا ناريا وشاحنتين ومركبة نفعية و 175 قنطارا من حديد الخرسانة و47 قنطارا من مادة التبغ بالوادي وبسكرة.

وفي نفس السياق، أوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي بعين صالح وبرج باجي مختار، مهربين وضبطت مركبة رباعية الدفع و650 كلغ من المواد الغذائية و300 لتر من الوقود.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بقسنطينة، ثلاثة أشخاص بحوزتهم 8590 ورقة نقدية مزورة تقدر قيمتها بالعملة الوطنية بـ 15590000 دج.

كما تم توقيف 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبسكرة والأغواط وتمنراست وبشار وأدرار.