أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد،عبد الحميد بن علجية، أمس الإثنين، أن قاعة السينما "إفريقيا" بالعاصمة ستفتح أبوابها من جديد خلال شهر مارس المقبل،

و أوضح بن علجية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "التحضيرات جارية في الوقت الحالي لإعادة فتح أبواب هذه القاعة رسميا في 19 مارس المقبل"، حيث يتم التحضير لاحتفالية بالتعاون مع جمعية "أضواء السينمائية"، مضيفا أنه تم استدعاء المؤسسات المكلفة بالأشغال في وقت مضى لـ "مراجعة ما أنجز قبل 6 سنوات" للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية و التقنية و لتدارك التأخير المسجل.

و أضاف المتحدث، أن قاعة "إفريقيا" تتسع لـ 1400 مقعد و جاهزة من حيث التجهيزات الصوتية، ولم يستبعد من جهة أخرى اقتناء شاشة عرض جديدة في حالة ما إذا أكد المختصون أنها لا تستجيب لمعايير العرض السينمائي، إلا أنه يمكن لهذا الفضاء ،الذي صرف عليه 30 مليار سنتيم، أن يكون مجمع ثقافي محترم لتنشيط المحيط و مصدر دخل يثري خزينة البلدية".