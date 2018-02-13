أفادت المجموعة الإقليمية للسلك الأمني لولاية باتنة، أمس الإثنين، إن مصالح الدرك الوطني ببلديتي القصبات ، تمكنت من حجز 3 قناطير و84 كلغ من مادة الشمة المقلدة.

و أوضح المصدر، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصبات حجزت يوم 9 فيفري الجاري، كمية الشمة المقلدة مع توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و24 سنة غير مسبوقين قضائيا لتورطهما في ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري وانعدام الفاتورة والتهرب الضريبي والتدليس في مادة الشمة .

و تمت العملية بناء على معلومات مؤكدة تفيد بوجود مركبة مركونة بقرية "جرياط" على متنها شخصين مشكوك في أمرهما وبعد تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان تم تفتيش المركبة التي عثر بداخلها على 13 كيسا بلاستيكيا معبأ بمادة الشمة المقلدة ليقتاد المشتبه بهما رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وقد تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه بهما في العملية حيث قدم المتورطان يوم 11 فيفري الجاري أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة نقاوس الذي أمر بإطلاق سراحهما مع تسليم المحجوزات إلى مفتشية أملاك الدولة بمروانة.