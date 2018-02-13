سيشهد المعرض الدولي الأول للسلامة والأمن والحرائق والأمن السيبرالي "سكورا" المقرر من 27 فبراير إلى 1 مارس المقبل بقصر المعارض بالجزائر العاصمة مشاركة أزيد من 60 عارضا ينشطون في مجالات الأمن الصناعي والتجاري ومكافحة الحرائق.

ويرى المنظمون أن الصالون يشكل فرصة للمهنيين والمختصين في الأمن والسلامة الصناعية والسيبرالية ومكافحة الحرائق لاكتشاف آخر التطورات الحاصلة في هذا المجال. كما سيمكن المشاركين من عرض آخر منتوجاتهم وابتكاراتهم في هذا المجال من بينها معدات خاصة بالمراقبة الأمنية ووسائل التدخل لاحتواء حالات الطوارئ والكوارث إلى جانب عرض أجهزة خاصة بسلامة الصحة والسلامة في مكان العمل ومكافحة وإخماد الحرائق والوقاية منها، إلى جانب عرض طرق وسائل توفير الأمن السيبرالي على غرار تلك المتعلقة بأمن المعلومات والإرسال والشبكات.

ويحظى هذا المعرض الذي سيعرف حضور عدة جمعيات ومؤسسات حكومية مختصة في مجال السلامة والأمن، كما سيتم خلاله تنشيط عدة محاضرات حول السلامة والأمن ومكافحة الحرائق والأمن السيبرالي من طرف خبراء ومختصين.