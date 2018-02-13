أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، عن الشروع في تغيير الشكل التدريجي لبعض الأوراق النقدية والتي تتطلب الدعم بالنسبة لتأمينها ضد عمليات التزوير.

وقال لوكال إنه سيتم البدء بالأوراق ذات القيمة المالية 100 دج و500دج و 1000دج والتي باتت عرضة للكثير من عمليات التزوير والتغيير سيشمل أوراق أخرى تدريجيا.

وأوضح المحافظ أن التغيير الشكلي لهذه الأوراق النقدية تدخل في إطار التجديد الاعتيادي للأوراق النقدية من أجل تغيير بعض الأوصاف التقنية للقطع المتداولة منذ أزيد من 30 سنة.

وتأتي الأوراق الجديدة لتعكس التطورات الاقتصادية التي عرفتها البلاد والشكل الجديد للجزائر الحديثة.

وأكد المحافظ أن هذا التغيير للأوراق النقدية لا يعني تغيير العملة الوطنية مؤكدا للنواب من دعاة تغيير العملة أن هذا البند ليس في جدول أعمال البنك المركزي.