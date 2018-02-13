أعلنت مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي الجزائري في بيان لها اليوم الثلاثاء، في سابقة تعد الأولى في الجزائر ، عن إطلاق المحطة النموذجية الأولى لبث الإذاعة الرقمية الأرضية بنظام "+ T-DAB" الذي يعتبر النسخة الرقمية الأخيرة للبث الإذاعي "أف.أم" بتامنتفوست الواقعة شرق الجزائر العاصمة والتي ستقوم ببث باقة من أربع قنوات موجهة إلى وسط وشرق العاصمة.

و يتزامن الإطلاق الرسمي لهذه المحطة النموذجية بقوة 600 واط مع اليوم العالمي للإذاعة، وهي الخطوة التي ستسمح لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي بالتحكم في هذا الجيل من التكنولوجيا الحديثة بهدف ضمان الانتقال من البث الإذاعي التماثلي إلى الإذاعة الرقمية الأرضية.

وسيتم الشروع ببث باقة من أربعة برامج إذاعية للمؤسسة العمومية للإذاعة و يتعلق الأمر بالقنوات الأولى و الثانية و الثالثة و جيل أف.أم، و هذا لتغطية وسط و شرق الجزائر العاصمة، و هو ما يمثل "68 % من سكان ولاية الجزائر"، خاصة بلديات برج البحري و الدار البيضاء و المحمدية و حسين داي و سيدي امحمد و الجزائر العاصمة و باب الوادي و الرويبة و الرغاية كما سيغطي جزئيا مدينة بومرداس.

و تدخل عملية الرقمنة في إطار إستراتيجية مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي التي تسعى إلى الانتقال إلى تعميم البث الرقمي في الجزائر.