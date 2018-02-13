صرح المكلف بالأعلام بمصالح الحماية المدنية الرقيب عبد القادر سنوسي لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحادث وقع أمس الإثنين بالمنطقة المسماة "الطواهرية" بإقليم بلدية سيدي سعادة بممر غير محروس نتيجة اصطدام بين سيارة نفعية و قطار لنقل المسافرين كان قادما من الشلف باتجاه وهران.

ونجم عن الحادث وفاة شخص (36 سنة) صبيحة اليوم الثلاثاء بمستشفى "محمد بوضياف" لغليزان وإصابة شخصين يبلغان من العمر 34 و 35 سنة بكسور وجروح متفاوتة الخطورة وفق مصدر استشفائي .

من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا حول ملابسات الحادث