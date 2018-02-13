كشفت دراسة إحصائية جديدة عن "هجرة غير متوقعة" لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكشف موقع"ري كود" التقني المتخصص عن نحو 2.8 مليون شخص قرروا اتخاذ قرار ترك "فايسبوك" والتوجه إلى موقعي "إنستغرام" و"سناب شات".

وعللت الإحصائية الأمر، بسبب القيود، التي يفرضها "فايسبوك" على مستخدميه.

وأوضحت أن عدد مستخدمي "فايسبوك" في 2018، متوقع أن ينخفض لمن هم تحت سن الـ11 عاما، بنسبة 9.3%، كما أن عدد المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، سينخفض بمعدل 5.6%.

كما سينخفض أعداد مستخدمي موقع التواصل، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما إلى 5.8%.

وتوقعت الإحصائية أن ينتقل نحو 1.6 مليون شخص من الشباب والمراهقين، الذين سيتركون "فايسبوك" إلى موقع "إنستغرام" للصور المملوك لـ"فايسبوك" أيضا، فيما سيذهب الباقون إلى منافسهما "سناب شات".