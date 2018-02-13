قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية، عهد التميمي، التي تُحاكم بتهمة ضرب جنديين في الجيش الإسرائيلي.

وقالت محامية التميمي، غابي لاسكي، للصحافيين خارج المحكمة "القانون العسكري يسمح بمحاكمة القصر في جلسات مغلقة، ولا يجوز اختلاط البالغين مع القصر".

وأضافت: "لكن في محكمة عهد ومنذ البداية كانت المحكمة مفتوحة".

وأوقفت عهد التميمي، في ديسمبر/كانون الأول 2017، إثر انتشار شريط فيديو تظهر فيه وهي تضرب جنديين إسرائيليين في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية.

ودخلت عهد التميمي إلى قاعة المحكمة الإسرائيلية العسكرية، الثلاثاء، مكبلة اليدين والقدمين، وعند التمعن في المشهد يدرك مَن بداخل قاعة المحكمة أن طفولة عهد قيدت القضاء الإسرائيلي والادعاء على حد سواء.

ودخلت عهد المحكمة وابتسامة الطفولة انتشرت في المكان فورا، فقرر القاضي الإسرائيلي إخراج جميع الحضور ما عدا أفراد عائلة التميمي ليحاكم عهد في جلسة مغلقة.